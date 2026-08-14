Invité surprise de la finale du Masters 1000 de Montréal, Brandon Nakashima s’est incliné contre Ben Shelton (6−3, 7–6[4]), qui a donc conservé son titre au Canada.
« Toutes mes félicitations à Ben. Il a affiché un excellent niveau tout au long de la semaine. Félicitations à toi, à ton équipe et à ta famille pour cette semaine incroyable. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point il est difficile de conserver son titre, surtout dans deux villes différentes (le tournoi ayant lieu une année sur deux à Toronto ou Montréal, afin d’inverser avec les dames, ndlr). C’est tout simplement incroyable », a déclaré Brandon Nakashima, désormais 22e mondial, lors de la cérémonie de remise des prix.
Brandon Nakashima after losing to Ben Shelton in the Montreal final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2026
« First of all, big congratulations to Ben. Great level this whole weel. Congrats to you and your team, your family, on an incredible week. I think a lot of people don’t realize how hard it is to go… pic.twitter.com/rXJPHH4qdD
A noter que Ben Shelton a remporté à 23 ans le 7e titre de sa carrière.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 12:05