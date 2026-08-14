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Nakashima à Shelton, qui l’a battu en finale : « Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point il est diffi­cile de faire ce que tu as fait dans deux villes différentes »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité surprise de la finale du Masters 1000 de Montréal, Brandon Nakashima s’est incliné contre Ben Shelton (6−3, 7–6[4]), qui a donc conservé son titre au Canada. 

« Toutes mes féli­ci­ta­tions à Ben. Il a affiché un excellent niveau tout au long de la semaine. Félicitations à toi, à ton équipe et à ta famille pour cette semaine incroyable. Je pense que beau­coup de gens ne se rendent pas compte à quel point il est diffi­cile de conserver son titre, surtout dans deux villes diffé­rentes (le tournoi ayant lieu une année sur deux à Toronto ou Montréal, afin d’in­verser avec les dames, ndlr). C’est tout simple­ment incroyable », a déclaré Brandon Nakashima, désor­mais 22e mondial, lors de la céré­monie de remise des prix. 

A noter que Ben Shelton a remporté à 23 ans le 7e titre de sa carrière. 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 12:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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