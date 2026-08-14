Invité surprise de la finale du Masters 1000 de Montréal, Brandon Nakashima s’est incliné contre Ben Shelton (6−3, 7–6[4]), qui a donc conservé son titre au Canada.

« Toutes mes féli­ci­ta­tions à Ben. Il a affiché un excellent niveau tout au long de la semaine. Félicitations à toi, à ton équipe et à ta famille pour cette semaine incroyable. Je pense que beau­coup de gens ne se rendent pas compte à quel point il est diffi­cile de conserver son titre, surtout dans deux villes diffé­rentes (le tournoi ayant lieu une année sur deux à Toronto ou Montréal, afin d’in­verser avec les dames, ndlr). C’est tout simple­ment incroyable », a déclaré Brandon Nakashima, désor­mais 22e mondial, lors de la céré­monie de remise des prix.

Brandon Nakashima after losing to Ben Shelton in the Montreal final :



« First of all, big congra­tu­la­tions to Ben. Great level this whole weel. Congrats to you and your team, your family, on an incre­dible week. I think a lot of people don’t realize how hard it is to go… pic.twitter.com/rXJPHH4qdD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2026

A noter que Ben Shelton a remporté à 23 ans le 7e titre de sa carrière.