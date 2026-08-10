En l’ab­sence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, respec­ti­ve­ment blessés au poignet et au genou, certains joueurs en profitent pour saisir de belles opportunités.

C’est notam­ment le cas de l’Espagnol Daniel Merida (63e mondial), qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal alors même qu’il n’avait jamais gagné un match sur dur sur le circuit prin­cipal avant le début du tournoi.

📊 Daniel Merida 🇪🇸 est devenu le 3e joueur à avoir réussi à se hisser en 1⁄ 4 d’un finale d’un Masters 1000 sur dur 🔵 alors qu’il n’avait jamais remporté le moindre match* sur cette surface sur le circuit prin­cipal :

🇦🇷 Francisco Cerundolo (Miami 2022)

🇲🇨 Valentin Vacherot… pic.twitter.com/Yz7mvTA6oX — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 9, 2026

« Je pense que le tennis était déjà là. J’ai commencé à croire davan­tage en moi, y compris en dehors du court, dans ce genre de tour­nois, car l’année dernière, je ne jouais pas comme ça. Je pense donc que c’est davan­tage une ques­tion de confiance et de croyance en moi qu’une ques­tion pure­ment tennis­tique », a déclaré Daniel Merida dans des propos relayés par Punto de Break.

Notamment tombeur d’Ugo Humbert et Tallon Griekspoor, la surprise du tournoi va tenter de battre Learner Tien (19e mondial) pour se hisser dans le dernier carré.