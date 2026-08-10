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Pas d’Alcaraz et Sinner mais une belle surprise : « Le tennis était déjà là, c’est davan­tage une ques­tion de confiance et de croyance en moi »

Par
Baptiste Mulatier
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En l’ab­sence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, respec­ti­ve­ment blessés au poignet et au genou, certains joueurs en profitent pour saisir de belles opportunités. 

C’est notam­ment le cas de l’Espagnol Daniel Merida (63e mondial), qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal alors même qu’il n’avait jamais gagné un match sur dur sur le circuit prin­cipal avant le début du tournoi. 

« Je pense que le tennis était déjà là. J’ai commencé à croire davan­tage en moi, y compris en dehors du court, dans ce genre de tour­nois, car l’année dernière, je ne jouais pas comme ça. Je pense donc que c’est davan­tage une ques­tion de confiance et de croyance en moi qu’une ques­tion pure­ment tennis­tique », a déclaré Daniel Merida dans des propos relayés par Punto de Break.

Notamment tombeur d’Ugo Humbert et Tallon Griekspoor, la surprise du tournoi va tenter de battre Learner Tien (19e mondial) pour se hisser dans le dernier carré. 

Publié le lundi 10 août 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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