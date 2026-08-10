En l’absence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, respectivement blessés au poignet et au genou, certains joueurs en profitent pour saisir de belles opportunités.
C’est notamment le cas de l’Espagnol Daniel Merida (63e mondial), qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal alors même qu’il n’avait jamais gagné un match sur dur sur le circuit principal avant le début du tournoi.
📊 Daniel Merida 🇪🇸 est devenu le 3e joueur à avoir réussi à se hisser en 1⁄4 d’un finale d’un Masters 1000 sur dur 🔵 alors qu’il n’avait jamais remporté le moindre match* sur cette surface sur le circuit principal :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 9, 2026
🇦🇷 Francisco Cerundolo (Miami 2022)
🇲🇨 Valentin Vacherot… pic.twitter.com/Yz7mvTA6oX
« Je pense que le tennis était déjà là. J’ai commencé à croire davantage en moi, y compris en dehors du court, dans ce genre de tournois, car l’année dernière, je ne jouais pas comme ça. Je pense donc que c’est davantage une question de confiance et de croyance en moi qu’une question purement tennistique », a déclaré Daniel Merida dans des propos relayés par Punto de Break.
Notamment tombeur d’Ugo Humbert et Tallon Griekspoor, la surprise du tournoi va tenter de battre Learner Tien (19e mondial) pour se hisser dans le dernier carré.
Publié le lundi 10 août 2026 à 14:55