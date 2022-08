Qualifié pour le tableau principal au Canada, Paire confirme son regain de forme

Même si l’ATP ne comp­ta­bi­lise pas les victoires acquises lors des quali­fi­ca­tions dans le bilan général de la saison, cela fait bien long­temps que Benoît Paire n’avait pas enre­gistré deux victoires de rang.

Présent dans le tableau des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Montréal grâce à son clas­se­ment d’il y a six semaines, l’ac­tuel 112e mondial, après s’être imposé en deux manches ce samedi face à Kudla (6–4, 6–4), a disposé du jeune suisse Marc‐Andrea Huesler, ce dimanche lors de l’ul­time tour : 6–3, 3–6, 6–1.

Deux succès de rang qui vont lui faire le plus grand bien même si l’ob­jectif prin­cipal pour Benoît est de gagner un maximum de points pour remonter la pente au clas­se­ment mondial. Cela passera néces­sai­re­ment par un succès au premier tour, et plus si affinités.