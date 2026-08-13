Rafael Jodar a vu sa belle dyna­mique prendre fin cette nuit lors de la demi‐finale du Masters 1000 de Montréal face à Brandon Nakashima.

Malgré cette défaite, le tournoi reste une véri­table réus­site pour l’Espagnol, qui a atteint la première demi‐finale de sa jeune carrière au Canada.

Le Madrilène est revenu en confé­rence de presse d’après-match sur sa rencontre. Même s’il nourrit quelques regrets, il reste lucide sur la pres­ta­tion qu’il a livrée :

« J’ai disputé quatre matchs ici à Montréal, donc il y a beau­coup de points posi­tifs à retenir de cette semaine. Maintenant, il est temps de passer à autre chose car le circuit continue et les tour­nois s’enchaînent. Il est clair que je n’ai pas joué mon meilleur tennis aujourd’hui, mais lui aussi a bien joué. Il faut le féli­citer car il a mieux joué que moi, surtout sur les points impor­tants du match, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a gagné aujourd’hui. »

On retrou­vera Rafael lors du prochain Masters 1000 de Cincinnati, où il a été tiré dans la partie de tableau d’un certain Novak Djokovic, qu’il n’a encore jamais affronté sur le circuit.