Après sa déroute contre Tallon Griekspoor dès son entrée en lice au Masters 1000 de Montréal, Alexander Zverev avait pointé du doigt les balles Wilson utilisées pendant le tournoi. La question du changement de balle sur la tournée est devenue un véritable serpent de mer.
Une justification qui ne passe pas du tout pour Rennae Stubbs. L’ancienne entraîneuse de Serena Williams voit en l’explication du champion de Roland‐Garros, un manque cruel de classe, en comparaison des plus grands noms du tennis. L’Australienne n’a pas mâché ses mots dans son podcast et estime que tous les joueurs sont logés à la même enseigne.
« À chaque fois qu’il perd, il a toujours une putain d’excuse. A‑t‐on déjà entendu Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ou Serena Williams se plaindre des balles et dire que c’est pour ça qu’ils ont perdu ? Mais de quoi parle‐t‐on ? Oui, les balles sont très différentes. Exactement, c’est justement ça le problème. Donc tu le sais. Change de cordage, fais ce que tu as à faire : on est tous passés par là. Je sais exactement quel effet produit cette balle quand elle arrive de Londres, et elle vole vraiment bien. Certains joueurs l’apprécient, d’autres non, et il faut s’y adapter », a commenté l’ancienne numéro un mondiale en double, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 09:24