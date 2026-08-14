Après sa déroute contre Tallon Griekspoor dès son entrée en lice au Masters 1000 de Montréal, Alexander Zverev avait pointé du doigt les balles Wilson utili­sées pendant le tournoi. La ques­tion du chan­ge­ment de balle sur la tournée est devenue un véri­table serpent de mer.

Une justi­fi­ca­tion qui ne passe pas du tout pour Rennae Stubbs. L’ancienne entraî­neuse de Serena Williams voit en l’ex­pli­ca­tion du cham­pion de Roland‐Garros, un manque cruel de classe, en compa­raison des plus grands noms du tennis. L’Australienne n’a pas mâché ses mots dans son podcast et estime que tous les joueurs sont logés à la même enseigne.

« À chaque fois qu’il perd, il a toujours une putain d’excuse. A‑t‐on déjà entendu Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ou Serena Williams se plaindre des balles et dire que c’est pour ça qu’ils ont perdu ? Mais de quoi parle‐t‐on ? Oui, les balles sont très diffé­rentes. Exactement, c’est juste­ment ça le problème. Donc tu le sais. Change de cordage, fais ce que tu as à faire : on est tous passés par là. Je sais exac­te­ment quel effet produit cette balle quand elle arrive de Londres, et elle vole vrai­ment bien. Certains joueurs l’apprécient, d’autres non, et il faut s’y adapter », a commenté l’an­cienne numéro un mondiale en double, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.