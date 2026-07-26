Sur la planète tennis, le forfait de Jannik Sinner pour l’Open du Canada (du 2 au 13 août) a fait beaucoup de bruit. Si la direction du tournoi comprend cette décision, elle n’en a pas moins glissé un tacle à l’ATP sur la programmation du calendrier.
Très présent sur Twitter pour analyser l’actualité tennistique, Rick Macci est allé de son petit commentaire de soutien avec la décision du numéro un mondial. L’Américain pointe une réalité, le quintuple champion en Grand Chelem évolue à chaque entrée sur le court avec presque le devoir de gagner.
Sinner and his team know what is best mentally and physically for him. How much he plays is very different than any player because every match he is suppose to win. That is a different mental vibe than any player on tour. To be highly motivated every match and have the juices…— Rick Macci (@RickMacci) July 26, 2026
« Sinner et son équipe savent ce qui est le mieux pour lui, tant sur le plan mental que physique. Son temps de jeu est très différent de celui des autres joueurs, car il est censé remporter chaque match. C’est une pression mentale bien différente de celle que subissent les autres joueurs du circuit. Être extrêmement motivé à chaque match, rester à fond et ne pas ciller, c’est de la magie mentale. Le « lance‐flammes italien » connaît bien cette sensation, il est donc capable de gérer la situation », a souligné l’entraîneur de jeunesse des sœurs Williams.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 11:31