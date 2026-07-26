Sur la planète tennis, le forfait de Jannik Sinner pour l’Open du Canada (du 2 au 13 août) a fait beau­coup de bruit. Si la direc­tion du tournoi comprend cette déci­sion, elle n’en a pas moins glissé un tacle à l’ATP sur la program­ma­tion du calen­drier.

Très présent sur Twitter pour analyser l’ac­tua­lité tennis­tique, Rick Macci est allé de son petit commen­taire de soutien avec la déci­sion du numéro un mondial. L’Américain pointe une réalité, le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem évolue à chaque entrée sur le court avec presque le devoir de gagner.

Sinner and his team know what is best mentally and physi­cally for him. How much he plays is very different than any player because every match he is suppose to win. That is a different mental vibe than any player on tour. To be highly moti­vated every match and have the juices… — Rick Macci (@RickMacci) July 26, 2026

« Sinner et son équipe savent ce qui est le mieux pour lui, tant sur le plan mental que physique. Son temps de jeu est très diffé­rent de celui des autres joueurs, car il est censé remporter chaque match. C’est une pres­sion mentale bien diffé­rente de celle que subissent les autres joueurs du circuit. Être extrê­me­ment motivé à chaque match, rester à fond et ne pas ciller, c’est de la magie mentale. Le « lance‐flammes italien » connaît bien cette sensa­tion, il est donc capable de gérer la situa­tion », a souligné l’en­traî­neur de jeunesse des sœurs Williams.