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Rick Macci prend la défense de Sinner : « Son temps de jeu est très diffé­rent des autres joueurs, il est censé remporter chaque match. Être motivé chaque match, rester à fond et ne pas ciller, c’est de la magie mentale »

Par
Jean Muller
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Sur la planète tennis, le forfait de Jannik Sinner pour l’Open du Canada (du 2 au 13 août) a fait beau­coup de bruit. Si la direc­tion du tournoi comprend cette déci­sion, elle n’en a pas moins glissé un tacle à l’ATP sur la program­ma­tion du calen­drier.

Très présent sur Twitter pour analyser l’ac­tua­lité tennis­tique, Rick Macci est allé de son petit commen­taire de soutien avec la déci­sion du numéro un mondial. L’Américain pointe une réalité, le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem évolue à chaque entrée sur le court avec presque le devoir de gagner.

« Sinner et son équipe savent ce qui est le mieux pour lui, tant sur le plan mental que physique. Son temps de jeu est très diffé­rent de celui des autres joueurs, car il est censé remporter chaque match. C’est une pres­sion mentale bien diffé­rente de celle que subissent les autres joueurs du circuit. Être extrê­me­ment motivé à chaque match, rester à fond et ne pas ciller, c’est de la magie mentale. Le « lance‐flammes italien » connaît bien cette sensa­tion, il est donc capable de gérer la situa­tion », a souligné l’en­traî­neur de jeunesse des sœurs Williams.

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 11:31

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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