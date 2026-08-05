Perdre un match après avoir mené 5 jeux à 2 dans l’ul­time manche et obtenu cinq balles de match peut faire très mal à la tête.

C’est exac­te­ment ce qui est arrivé à Andrey Rublev ce mardi à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Montréal. Finalement battu au jeu décisif par le Chinois, Shang, le Russe a confié son désarroi lors de son passage en zone mixte après la rencontre.

« Il n’y a rien de compliqué. C’est moi qui ai perdu ce match tout seul. J’avais toutes mes chances, j’ai eu plein de balles de match, mais ça n’a tout simple­ment pas marché. Sur les balles de match, j’ai tout fait tout ce qu’il fallait. Mais c’était soit une petite faute, soit un bon coup de sa part, soit autre chose. Après un match comme celui‐là, il n’y a pas grande chose à dire. Sur dix matchs comme ça, j’en gagne neuf. Ça arrive. Il faut aller de l’avant.« u u