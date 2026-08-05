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Rublev sonné après sa défaite rocam­bo­lesque : « Sur dix matchs comme ça, j’en gagne neuf »

Par
Thomas S
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Perdre un match après avoir mené 5 jeux à 2 dans l’ul­time manche et obtenu cinq balles de match peut faire très mal à la tête.

C’est exac­te­ment ce qui est arrivé à Andrey Rublev ce mardi à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Montréal. Finalement battu au jeu décisif par le Chinois, Shang, le Russe a confié son désarroi lors de son passage en zone mixte après la rencontre. 

« Il n’y a rien de compliqué. C’est moi qui ai perdu ce match tout seul. J’avais toutes mes chances, j’ai eu plein de balles de match, mais ça n’a tout simple­ment pas marché. Sur les balles de match, j’ai tout fait tout ce qu’il fallait. Mais c’était soit une petite faute, soit un bon coup de sa part, soit autre chose. Après un match comme celui‐là, il n’y a pas grande chose à dire. Sur dix matchs comme ça, j’en gagne neuf. Ça arrive. Il faut aller de l’avant.« u u

Publié le mercredi 5 août 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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