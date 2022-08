Ruud : « Cette défaite face à Nadal en finale de Roland‐Garros m’a donné le sentiment que je suis en train de trouver mon rythme au plus haut niveau mondial »

Un peu plus de deux semaines après son titre remporté sur la terre battue de Gastaad en s’of­frant Matteo Berrettini en finale, Casper Ruud, tête de série numéro 4 au Québec, affron­tera le Slovaque Alex Molcan pour son entrée en lice.

De passage en confé­rence de presse lors de la journée des médias, le Norvégien a reconnu que la finale disputée face à Rafael Nadal à Roland‐Garros en juin dernier lui avait donné encore de force malgré la lourde défaite.

« Je n’avais pas encore eu de très, très gros résultat en Grand Chelem jusqu’à Roland Garros. Cette défaite face à Nadal en finale m’a donné encore plus de convic­tion et de confiance en moi que je peux espérer le refaire et jouer plus de finales. J’ai le senti­ment que je suis en train de trouver mon rythme au plus haut niveau mondial, je suppose. »