Alors que les forfaits de Jannik Sinner et Novak Djokovic, en plus de celui de Carlos Alcaraz, toujours blessé, ont jeté un grand froid sur l’Open du Canada et relancé le débat sur la perti­nence du format sur 12 jours des Masters 1000 (excepté ceux de Monte‐Carlo et Paris), Sam Querrey a jeté un pavé dans la mare lors de la dernière émis­sion du podcast qu’il co‐anime, Nothing Major.

En effet, si la fédé­ra­tion cana­dienne s’est fendue d’un commu­niqué inter­pel­lant l’ATP sur la recru­des­cence des retraits de dernière minute, l’Américain estime de son côté que cela ne lui pose pas tant de problèmes tant que les droits TV rapportent sur une durée plus longue qu’avant.

« Pensez‐vous que l’Open du Canada préfé­re­rait un tournoi de 12 jours sans Carlos, Jannik et Novak, ou un tournoi de 7 jours avec ces trois joueurs ? Je pense qu’ils choi­si­raient le tournoi de 12 jours sans eux. Ils s’en moquent désor­mais. Ils préfèrent béné­fi­cier de 12 jours de droits télévisés. »