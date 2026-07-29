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Sam Querrey balance : « Entre un tournoi de 12 jours sans Djokovic, Alcaraz et Sinner ou un tournoi de 7 jours avec ces trois joueurs, je pense savoir ce que choi­si­rait l’Open du Canada »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2022 -

Alors que les forfaits de Jannik Sinner et Novak Djokovic, en plus de celui de Carlos Alcaraz, toujours blessé, ont jeté un grand froid sur l’Open du Canada et relancé le débat sur la perti­nence du format sur 12 jours des Masters 1000 (excepté ceux de Monte‐Carlo et Paris), Sam Querrey a jeté un pavé dans la mare lors de la dernière émis­sion du podcast qu’il co‐anime, Nothing Major.

En effet, si la fédé­ra­tion cana­dienne s’est fendue d’un commu­niqué inter­pel­lant l’ATP sur la recru­des­cence des retraits de dernière minute, l’Américain estime de son côté que cela ne lui pose pas tant de problèmes tant que les droits TV rapportent sur une durée plus longue qu’avant. 

« Pensez‐vous que l’Open du Canada préfé­re­rait un tournoi de 12 jours sans Carlos, Jannik et Novak, ou un tournoi de 7 jours avec ces trois joueurs ? Je pense qu’ils choi­si­raient le tournoi de 12 jours sans eux. Ils s’en moquent désor­mais. Ils préfèrent béné­fi­cier de 12 jours de droits télévisés. »

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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