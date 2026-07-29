Alors que les forfaits de Jannik Sinner et Novak Djokovic, en plus de celui de Carlos Alcaraz, toujours blessé, ont jeté un grand froid sur l’Open du Canada et relancé le débat sur la pertinence du format sur 12 jours des Masters 1000 (excepté ceux de Monte‐Carlo et Paris), Sam Querrey a jeté un pavé dans la mare lors de la dernière émission du podcast qu’il co‐anime, Nothing Major.
En effet, si la fédération canadienne s’est fendue d’un communiqué interpellant l’ATP sur la recrudescence des retraits de dernière minute, l’Américain estime de son côté que cela ne lui pose pas tant de problèmes tant que les droits TV rapportent sur une durée plus longue qu’avant.
« Pensez‐vous que l’Open du Canada préférerait un tournoi de 12 jours sans Carlos, Jannik et Novak, ou un tournoi de 7 jours avec ces trois joueurs ? Je pense qu’ils choisiraient le tournoi de 12 jours sans eux. Ils s’en moquent désormais. Ils préfèrent bénéficier de 12 jours de droits télévisés. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 14:44