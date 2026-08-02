Après une longue collaboration avec Gilles Cervara (2017−2025), Daniil Medvedev connaît une instabilité au niveau de son staff. Dans la foulée de son élimination au troisième tour de Wimbledon, le septième joueur mondial décidait de se séparer de son entraîneur Thomas Johansson, fraîchement intronisé en septembre dernier.
A l’occasion du Masters 1000 de Montréal, le Moscovite a brisé le silence sur ce sujet.
« Ce n’est jamais facile de mettre fin à une collaboration avec quelqu’un, d’autant plus que cette collaboration s’est bien passée, qu’elle a donné de bons résultats, et que je suis cinquième au classement ATP (à la Race NDLR). Je suis très reconnaissant envers Thomas pour tout, mais, encore une fois, parfois il y a des raisons qui te viennent à l’esprit, tu te dis que ce sera mieux ainsi, parce que tout ce que tu fais, tu t’efforces de le faire pour ton bien. On ne sait si c’est le bon choix ou non qu’après coup, mais parfois, dans la vie, il faut prendre ce genre de décisions. Sinon, nous sommes en bons termes. Je suis sûr qu’il réapparaîtra bientôt sur le circuit avec quelqu’un d’autre, c’est la vie d’un sportif, rien de nouveau, aucune rancœur, tout va bien », explique le champion de l’US Open 2021, dont les propos sont rapportés par Championat.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 11:25