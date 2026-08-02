Après une longue colla­bo­ra­tion avec Gilles Cervara (2017−2025), Daniil Medvedev connaît une insta­bi­lité au niveau de son staff. Dans la foulée de son élimi­na­tion au troi­sième tour de Wimbledon, le septième joueur mondial déci­dait de se séparer de son entraî­neur Thomas Johansson, fraî­che­ment intro­nisé en septembre dernier.

A l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Montréal, le Moscovite a brisé le silence sur ce sujet.

« Ce n’est jamais facile de mettre fin à une colla­bo­ra­tion avec quelqu’un, d’autant plus que cette colla­bo­ra­tion s’est bien passée, qu’elle a donné de bons résul­tats, et que je suis cinquième au clas­se­ment ATP (à la Race NDLR). Je suis très recon­nais­sant envers Thomas pour tout, mais, encore une fois, parfois il y a des raisons qui te viennent à l’esprit, tu te dis que ce sera mieux ainsi, parce que tout ce que tu fais, tu t’efforces de le faire pour ton bien. On ne sait si c’est le bon choix ou non qu’après coup, mais parfois, dans la vie, il faut prendre ce genre de déci­sions. Sinon, nous sommes en bons termes. Je suis sûr qu’il réap­pa­raîtra bientôt sur le circuit avec quelqu’un d’autre, c’est la vie d’un sportif, rien de nouveau, aucune rancœur, tout va bien », explique le cham­pion de l’US Open 2021, dont les propos sont rapportés par Championat.