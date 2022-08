Denis se cherche en ce moment, c’est une certi­tude. D’ailleurs, la valse des cadres qu’il utilise en est une preuve. Alors qu’il jouait avec l’Ezone de chez Yonex depuis le début de la saison, il a changé à Wimbledon repas­sant par la V‑Core avant de revenir à Montréal avec le modèle de Kyrgios. En coulisses, on a aussi appris que ça s’agite pour lui trouver un mentor. Et le Canadien n’est pas contre cette idée.

« Je suis à la recherche d’une sorte de mentor, une sorte de légende. Une personne qui appuie­rait l’équipe et qui donne­rait son opinion. C’est plai­sant de pouvoir parler à une légende et d’avoir son opinion sur les diffé­rentes situa­tions. Ce serait un vrai plus dans mon team. Je dois regarder mes options et qui est dispo­nible. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais c’est dans mes plans. »

Pour l’ins­tant, son équipe est composée de sa maman et de Peter Polansky, toujours en acti­vité mais blessé, ce qui lui permet de filer un coup de main à son compa­triote et ami en atten­dant ce fameux mentor.