Denis Shapovalov est réputé pour son tennis offensif spec­ta­cu­laire, son explo­si­vité sur le court et son talent naturel. Mais le Canadien est égale­ment connu pour son irré­gu­la­rité, qui lui coûte parfois de précieux matchs.

Finaliste la semaine dernière à Los Cabos, où il s’est incliné face au Français Arthur Gea, Shapovalov semble avoir retrouvé des couleurs après une saison 2026 compli­quée. Jusqu’à présent, il affiche un bilan de 13 victoires pour 15 défaites.

Interrogé en marge du Masters 1000 de Montréal, disputé devant son public, le Canadien est revenu sur son niveau de jeu. Convaincu de retrouver progres­si­ve­ment son meilleur tennis, il estime être capable de battre n’im­porte quel joueur lors­qu’il est à 100 % de ses moyens… à l’ex­cep­tion, peut‐être, des deux hommes forts du circuit actuel, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Aujourd’hui, tout le monde peut battre tout le monde… sauf peut‐être Sinner et Alcaraz. Tous les autres joueurs sont extrê­me­ment compé­ti­tifs les uns contre les autres. Je ne pense donc pas vrai­ment aux têtes de série ou au clas­se­ment » a déclaré Shapovalov.