Denis Shapovalov est réputé pour son tennis offensif spectaculaire, son explosivité sur le court et son talent naturel. Mais le Canadien est également connu pour son irrégularité, qui lui coûte parfois de précieux matchs.
Finaliste la semaine dernière à Los Cabos, où il s’est incliné face au Français Arthur Gea, Shapovalov semble avoir retrouvé des couleurs après une saison 2026 compliquée. Jusqu’à présent, il affiche un bilan de 13 victoires pour 15 défaites.
Interrogé en marge du Masters 1000 de Montréal, disputé devant son public, le Canadien est revenu sur son niveau de jeu. Convaincu de retrouver progressivement son meilleur tennis, il estime être capable de battre n’importe quel joueur lorsqu’il est à 100 % de ses moyens… à l’exception, peut‐être, des deux hommes forts du circuit actuel, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Aujourd’hui, tout le monde peut battre tout le monde… sauf peut‐être Sinner et Alcaraz. Tous les autres joueurs sont extrêmement compétitifs les uns contre les autres. Je ne pense donc pas vraiment aux têtes de série ou au classement » a déclaré Shapovalov.
Publié le mardi 4 août 2026 à 12:24