En grande confiance après avoir réussi à conserver son titre au Canada, grâce à sa victoire en finale contre son compatriote Brandon Nakashima (6−3, 7–6 [4]), Ben Shelton a fait passer un message à la concurrence, et notamment aux deux monstres du circuit : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« C’est un processus constant pour moi. J’adore avoir des joueurs devant moi que je peux rattraper. Ça a toujours été comme ça tout au long de ma carrière. Je n’ai jamais été simplement le meilleur. J’ai toujours été à la poursuite des meilleurs. On pourrait dire que j’ai eu un peu de retard dans ma progression, et je pense que cela m’a poussé dans tous les aspects de mon tennis. Je vais continuer à travailler pour rattraper les joueurs qui me devancent. Évidemment, j’essaie aussi de garder une longueur d’avance sur les jeunes qui arrivent sur le circuit. J’ai joué contre beaucoup de jeunes cette semaine. Ils représentent vraiment l’avenir de ce sport, des joueurs incroyablement talentueux, et ils sont de plus en plus nombreux à apparaître. Je crois que le tennis est un sport où il faut constamment progresser, sinon on se fait dépasser et distancer. Mon rôle, avec les capacités que j’ai, est d’exploiter au maximum mon potentiel, de tout donner dans ce sport et de devenir la meilleure version de moi‐même. C’est mon objectif. »
Publié le vendredi 14 août 2026 à 16:45