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Shelton prévient Sinner et Alcaraz après son sacre : « J’adore avoir des joueurs devant moi que je peux rattraper. Je vais conti­nuer à travailler »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon - ITF -

En grande confiance après avoir réussi à conserver son titre au Canada, grâce à sa victoire en finale contre son compa­triote Brandon Nakashima (6−3, 7–6 [4]), Ben Shelton a fait passer un message à la concur­rence, et notam­ment aux deux monstres du circuit : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

« C’est un processus constant pour moi. J’adore avoir des joueurs devant moi que je peux rattraper. Ça a toujours été comme ça tout au long de ma carrière. Je n’ai jamais été simple­ment le meilleur. J’ai toujours été à la pour­suite des meilleurs. On pour­rait dire que j’ai eu un peu de retard dans ma progres­sion, et je pense que cela m’a poussé dans tous les aspects de mon tennis. Je vais conti­nuer à travailler pour rattraper les joueurs qui me devancent. Évidemment, j’es­saie aussi de garder une longueur d’avance sur les jeunes qui arrivent sur le circuit. J’ai joué contre beau­coup de jeunes cette semaine. Ils repré­sentent vrai­ment l’avenir de ce sport, des joueurs incroya­ble­ment talen­tueux, et ils sont de plus en plus nombreux à appa­raître. Je crois que le tennis est un sport où il faut constam­ment progresser, sinon on se fait dépasser et distancer. Mon rôle, avec les capa­cités que j’ai, est d’ex­ploiter au maximum mon poten­tiel, de tout donner dans ce sport et de devenir la meilleure version de moi‐même. C’est mon objectif. »

Publié le vendredi 14 août 2026 à 16:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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