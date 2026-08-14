En grande confiance après avoir réussi à conserver son titre au Canada, grâce à sa victoire en finale contre son compa­triote Brandon Nakashima (6−3, 7–6 [4]), Ben Shelton a fait passer un message à la concur­rence, et notam­ment aux deux monstres du circuit : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« C’est un processus constant pour moi. J’adore avoir des joueurs devant moi que je peux rattraper. Ça a toujours été comme ça tout au long de ma carrière. Je n’ai jamais été simple­ment le meilleur. J’ai toujours été à la pour­suite des meilleurs. On pour­rait dire que j’ai eu un peu de retard dans ma progres­sion, et je pense que cela m’a poussé dans tous les aspects de mon tennis. Je vais conti­nuer à travailler pour rattraper les joueurs qui me devancent. Évidemment, j’es­saie aussi de garder une longueur d’avance sur les jeunes qui arrivent sur le circuit. J’ai joué contre beau­coup de jeunes cette semaine. Ils repré­sentent vrai­ment l’avenir de ce sport, des joueurs incroya­ble­ment talen­tueux, et ils sont de plus en plus nombreux à appa­raître. Je crois que le tennis est un sport où il faut constam­ment progresser, sinon on se fait dépasser et distancer. Mon rôle, avec les capa­cités que j’ai, est d’ex­ploiter au maximum mon poten­tiel, de tout donner dans ce sport et de devenir la meilleure version de moi‐même. C’est mon objectif. »