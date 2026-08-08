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Shelton se voile la face sur le début de saison : « Je pense que les défaites très précoces que j’ai connues en Masters 1000 en début d’année rele­vaient davan­tage de la malchance »

Par
Antoine Touchard
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Ben Shelton ne connaît pas la meilleure saison de sa carrière et peine à enchaîner les victoires, notam­ment dans les grands rendez‐vous, que ce soit en Masters 1000 ou en Grand Chelem.

Après sa victoire face à Zizou Bergs, l’Américain est revenu en confé­rence de presse sur ses diffi­cultés rencon­trées depuis le début de la saison. Plutôt que de remettre son niveau de jeu en ques­tion, Shelton estime avoir surtout manqué de réus­site lors de certains tournois.

« Je pense que les défaites très précoces que j’ai connues en Masters 1000 en début d’année rele­vaient davan­tage de la malchance. Et compte tenu de la manière dont ces tour­nois sont orga­nisés, notam­ment ceux disputés sur dur, il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas y réaliser de bonnes perfor­mances » a déclaré l’américain. 

Publié le samedi 8 août 2026 à 12:47

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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