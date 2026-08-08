Ben Shelton ne connaît pas la meilleure saison de sa carrière et peine à enchaîner les victoires, notamment dans les grands rendez‐vous, que ce soit en Masters 1000 ou en Grand Chelem.
Après sa victoire face à Zizou Bergs, l’Américain est revenu en conférence de presse sur ses difficultés rencontrées depuis le début de la saison. Plutôt que de remettre son niveau de jeu en question, Shelton estime avoir surtout manqué de réussite lors de certains tournois.
« Je pense que les défaites très précoces que j’ai connues en Masters 1000 en début d’année relevaient davantage de la malchance. Et compte tenu de la manière dont ces tournois sont organisés, notamment ceux disputés sur dur, il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas y réaliser de bonnes performances » a déclaré l’américain.
Publié le samedi 8 août 2026 à 12:47