Le cas des nombreux abandons pour le Masters 1000 de Montréal est le sujet épineux du moment. Si Carlos Alcaraz était trop juste pour disputer le tournoi, Jannik Sinner et Novak Djokovic ont décidé de faire l’impasse sur l’événement, privilégiant un repos prolongé pour atteindre leur pic de forme à l’US Open.
Le local Félix Auger Aliassime a affiché sa déception et a évoqué des pistes pour éviter les forfaits à répétition. De son côté, Ben Shelton a calmé le jeu. Présent en conférence de presse, le dixième joueur mondial a apporté son soutien au quintuple champion en Grand Chelem et au Djoker.
« Jannik se connaît bien ; Novak aussi. De toute évidence, je fais quelque chose de différent. J’aurais peut‐être fait la même chose si j’avais remporté Wimbledon. Je ne l’ai pas fait. Il est difficile de critiquer ces joueurs pour les décisions qu’ils prennent au cours de la saison lorsqu’ils tentent de maintenir leur niveau et de préserver leur santé. Je ne pense pas que les tournois de deux semaines soient viables à long terme, même si je ne sais pas non plus quelle serait la meilleure alternative », a commenté le champion en titre de l’Open du Canada, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le mardi 4 août 2026 à 09:20