Le cas des nombreux aban­dons pour le Masters 1000 de Montréal est le sujet épineux du moment. Si Carlos Alcaraz était trop juste pour disputer le tournoi, Jannik Sinner et Novak Djokovic ont décidé de faire l’im­passe sur l’évé­ne­ment, privi­lé­giant un repos prolongé pour atteindre leur pic de forme à l’US Open.

Le local Félix Auger Aliassime a affiché sa décep­tion et a évoqué des pistes pour éviter les forfaits à répé­ti­tion. De son côté, Ben Shelton a calmé le jeu. Présent en confé­rence de presse, le dixième joueur mondial a apporté son soutien au quin­tuple cham­pion en Grand Chelem et au Djoker.

« Jannik se connaît bien ; Novak aussi. De toute évidence, je fais quelque chose de diffé­rent. J’aurais peut‐être fait la même chose si j’avais remporté Wimbledon. Je ne l’ai pas fait. Il est diffi­cile de criti­quer ces joueurs pour les déci­sions qu’ils prennent au cours de la saison lorsqu’ils tentent de main­tenir leur niveau et de préserver leur santé. Je ne pense pas que les tour­nois de deux semaines soient viables à long terme, même si je ne sais pas non plus quelle serait la meilleure alter­na­tive », a commenté le cham­pion en titre de l’Open du Canada, dans des propos rapportés par Punto de Break.