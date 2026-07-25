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Sinner sur son forfait de dernière minute : « Nous avons pris la déci­sion diffi­cile de nous retirer, mais c’est la bonne déci­sion, ma santé est la priorité »

Par
Jean Muller
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Annoncé forfait pour le Masters 1000 de Montréal par la direc­tion du tournoi, Jannik Sinner est enfin sortie du silence et a donné les raisons de ce choix. À en croire le numéro un mondial, il s’agit avant de tout de préserver sa fraî­cheur physique, pour arriver dans les meilleurs dispo­si­tions à l’US Open.

« Après avoir soigneu­se­ment évalué tous les facteurs avec mon équipe, nous avons pris la déci­sion diffi­cile de nous retirer de Montréal. Il n’est jamais facile de renoncer à un événe­ment aussi impor­tant, mais nous pensons que c’est la bonne déci­sion, ma santé est la prio­rité. Je regrette de ne pas pouvoir être présent, mais j’ai hâte de revenir à Montréal à l’avenir », a commenté le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem, dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 12:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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