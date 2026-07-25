Annoncé forfait pour le Masters 1000 de Montréal par la direction du tournoi, Jannik Sinner est enfin sortie du silence et a donné les raisons de ce choix. À en croire le numéro un mondial, il s’agit avant de tout de préserver sa fraîcheur physique, pour arriver dans les meilleurs dispositions à l’US Open.
« Après avoir soigneusement évalué tous les facteurs avec mon équipe, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de Montréal. Il n’est jamais facile de renoncer à un événement aussi important, mais nous pensons que c’est la bonne décision, ma santé est la priorité. Je regrette de ne pas pouvoir être présent, mais j’ai hâte de revenir à Montréal à l’avenir », a commenté le quintuple champion en Grand Chelem, dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 12:27