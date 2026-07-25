Annoncé forfait pour le Masters 1000 de Montréal par la direc­tion du tournoi, Jannik Sinner est enfin sortie du silence et a donné les raisons de ce choix. À en croire le numéro un mondial, il s’agit avant de tout de préserver sa fraî­cheur physique, pour arriver dans les meilleurs dispo­si­tions à l’US Open.

« Après avoir soigneu­se­ment évalué tous les facteurs avec mon équipe, nous avons pris la déci­sion diffi­cile de nous retirer de Montréal. Il n’est jamais facile de renoncer à un événe­ment aussi impor­tant, mais nous pensons que c’est la bonne déci­sion, ma santé est la prio­rité. Je regrette de ne pas pouvoir être présent, mais j’ai hâte de revenir à Montréal à l’avenir », a commenté le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem, dans des propos relayés par Ubitennis.