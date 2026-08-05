Depuis qu’il a décidé de couper définitivement le cordon de sa relation professionnelle avec son père, Apostolos, qui l’accompagne depuis tout petit, Stefanos Tsitsipas n’est clairement plus le même joueur.
Titré à Gstaad il y a deux semaines, son premier trophée depuis un an et demi, et qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Montréal où il affrontera Joao Fonseca ce mercredi, le Grec est revenu avec beaucoup de franchise sur cette décision en prenant notamment l’exemple de ses collègues Ben Shelton et Alexander Zverev.
« Je me trouve à un tournant de ma carrière que j’aurais dû franchir il y a bien longtemps. Je pense que j’ai été trop patient, que je me suis trop complu dans la manière dont je gérais divers aspects de ma carrière, et cela m’a fait tarder trop longtemps à opérer ce changement. Mais bon, c’est ainsi que fonctionne la vie : certaines choses arrivent en temps voulu. La relation père‐fils est assez compliquée. Ça peut fonctionner pour certains, comme par exemple pour Zverev ou Shelton. Parfois, je regarde le père de Ben et j’ai l’impression qu’il incarne parfaitement la manière dont un père devrait se comporter avec un fils qui joue au tennis au plus haut niveau. C’est l’exemple parfait. Je le regarde et parfois, j’aurais aimé que les choses se passent aussi bien pour moi, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Je suis un grand fan de Shelton et de la dynamique qui s’installe entre lui et son père. Je le considère comme un excellent exemple », a déclaré Tsitsipas en conférence de presse au Québec.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 12:52