Steve Johnson et Danielle Collins sont deux jeunes retraités du tennis américain, désormais consultants pour Tennis Channel.
Sur le plateau de la chaîne américaine, ils ont tous les deux été interrogés sur le potentiel d’un joueur qui pourrait rapidement franchir un nouveau cap : notre Français Arthur Fils.
Et sur ce point, les deux consultants sont catégoriques : le Français possède toutes les armes pour remporter de grands titres, entrer dans le top 10 et, à terme, venir défier les deux géants du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Arthur possède une énorme force de frappe. Que ce soit en coup droit, en revers ou au service, il a toutes les armes. Pour moi, il a clairement les outils et les qualités d’un joueur du top 10. Je pense même qu’il a les capacités et le mental pour venir challenger Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. La seule chose qui m’inquiète davantage, c’est sa santé, notamment avec ses problèmes de dos. Il faudra voir s’il peut rester en bonne santé sur la durée » a déclaré Steve Johnson.
« Il couvre extrêmement bien le court et c’est un véritable athlète. Sa façon de jouer et ses qualités physiques jouent clairement en sa faveur. La question sera surtout de savoir s’il peut maintenir cette intensité et ce niveau physique tout au long d’un tournoi, parce que c’est souvent à ce moment‐là que les problèmes commencent à apparaître » a déclaré Danielle Collins.
Une belle marque de confiance envers Fils, dont la puissance, les qualités physiques et le potentiel semblent avoir convaincu les deux anciens joueurs américains.
Publié le samedi 8 août 2026 à 11:12