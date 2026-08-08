Steve Johnson et Danielle Collins sont deux jeunes retraités du tennis améri­cain, désor­mais consul­tants pour Tennis Channel.

Sur le plateau de la chaîne améri­caine, ils ont tous les deux été inter­rogés sur le poten­tiel d’un joueur qui pour­rait rapi­de­ment fran­chir un nouveau cap : notre Français Arthur Fils.

Et sur ce point, les deux consul­tants sont caté­go­riques : le Français possède toutes les armes pour remporter de grands titres, entrer dans le top 10 et, à terme, venir défier les deux géants du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

“He has every tool in the book.” 💯



Can Arthur Fils be the one to chal­lenge Alcaraz and Sinner ? pic.twitter.com/EasoQBzSjU — Tennis Channel (@TennisChannel) August 7, 2026

« Arthur possède une énorme force de frappe. Que ce soit en coup droit, en revers ou au service, il a toutes les armes. Pour moi, il a clai­re­ment les outils et les qualités d’un joueur du top 10. Je pense même qu’il a les capa­cités et le mental pour venir chal­lenger Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. La seule chose qui m’inquiète davan­tage, c’est sa santé, notam­ment avec ses problèmes de dos. Il faudra voir s’il peut rester en bonne santé sur la durée » a déclaré Steve Johnson.

« Il couvre extrê­me­ment bien le court et c’est un véri­table athlète. Sa façon de jouer et ses qualités physiques jouent clai­re­ment en sa faveur. La ques­tion sera surtout de savoir s’il peut main­tenir cette inten­sité et ce niveau physique tout au long d’un tournoi, parce que c’est souvent à ce moment‐là que les problèmes commencent à appa­raître » a déclaré Danielle Collins.

Une belle marque de confiance envers Fils, dont la puis­sance, les qualités physiques et le poten­tiel semblent avoir convaincu les deux anciens joueurs américains.