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Terence Atmane met la pres­sion sur Karen Khachanov avant de l’af­fronter : « Il ne faut pas oublier une chose »

Par
Thomas S
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Terence Atmane joue gros lors de cette tournée améri­caine. S’il fait encore partie du Top 50 mondial (46e), le Français défendra dans deux semaines les nombreux points de sa demi‐finale de l’an dernier sur le Masters 1000 de Cincinnati. 

En atten­dant, il fait le maximum pour en engranger le maximum à Montréal où il doit affronter le tenant du titre, Karen Khachanov, au deuxième tour (pas avant 21h30 ce mercredi).

Interrogé par nos confrères de L’Équipe au sujet de cette rencontre face au Russe, Terence n’a pas hésité à lui mettre la pression. 

« Cette semaine, c’est lui qui se retrouve dans la situa­tion de défendre les points de sa finale de l’an dernier, il ne faut pas l’ou­blier. Il aura natu­rel­le­ment plus de pres­sion que moi. Et puis c’est lui qui est le mieux classé (39e). Il sera le favori et avec beau­coup de points à défendre, ça peut jouer en ma faveur. Mais ça va être sympa, un vrai bras de fer et je vais essayer d’en profiter le mieux possible et de donner mon maximum. »

Publié le mercredi 5 août 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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