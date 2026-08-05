S’il semble être reparti sur une dyna­mique posi­tive depuis sa récente sépa­ra­tion avec son père comme entraî­neur, Stefanos Tsitsipas reste malgré tout un joueur encore friable, et parfois irritable.

Battu ce mercredi par Joao Fonseca au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal (7–6(3), 7–5), le Grec s’est agacé et un peu emporté pendant la rencontre à propos de l’état du court central québé­cois après un rebond jugé mauvais. Extraits.

Stefanos Tsitsipas complai­ning to the umpire about the condi­tion of the court during his match against João Fonseca in Montreal



Stef : “Do you see the bounce ? This is like a court from a public court. It has like, a bounce, like this. Do you see it ? It’s not a singles court. It’s… pic.twitter.com/kPSOCFxNV6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 5, 2026

Tsitsipas : « Vous voyez comment la balle rebondit ? On dirait un court public. Elle rebondit comme ça. Vous voyez ? Ce n’est pas un court de simple. C’est un Masters 1 000. Qu’est‐ce qu’on fait là ?

Stefanos Tsitsipas conduit l’ar­bitre à l’en­droit du court dont il parle.

Tsitsipas : Je ne rate­rais jamais ça.

Arbitre : Voyez‐vous quelque chose sur le court en ce moment ?

Tsitsipas : C’est irré­gu­lier.