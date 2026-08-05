S’il semble être reparti sur une dynamique positive depuis sa récente séparation avec son père comme entraîneur, Stefanos Tsitsipas reste malgré tout un joueur encore friable, et parfois irritable.
Battu ce mercredi par Joao Fonseca au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal (7–6(3), 7–5), le Grec s’est agacé et un peu emporté pendant la rencontre à propos de l’état du court central québécois après un rebond jugé mauvais. Extraits.
Stefanos Tsitsipas complaining to the umpire about the condition of the court during his match against João Fonseca in Montreal— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 5, 2026
Stef : “Do you see the bounce ? This is like a court from a public court. It has like, a bounce, like this. Do you see it ? It’s not a singles court. It’s… pic.twitter.com/kPSOCFxNV6
Tsitsipas : « Vous voyez comment la balle rebondit ? On dirait un court public. Elle rebondit comme ça. Vous voyez ? Ce n’est pas un court de simple. C’est un Masters 1 000. Qu’est‐ce qu’on fait là ?
Stefanos Tsitsipas conduit l’arbitre à l’endroit du court dont il parle.
Tsitsipas : Je ne raterais jamais ça.
Arbitre : Voyez‐vous quelque chose sur le court en ce moment ?
Tsitsipas : C’est irrégulier.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 19:01