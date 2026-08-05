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Tsitsipas à l’ar­bitre lors de sa défaite contre Fonseca : « On dirait un court public. Qu’est‐ce qu’on fait là ? C’est un Masters 1000. Je ne rate­rais jamais une balle comme ça »

Par
Thomas S
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S’il semble être reparti sur une dyna­mique posi­tive depuis sa récente sépa­ra­tion avec son père comme entraî­neur, Stefanos Tsitsipas reste malgré tout un joueur encore friable, et parfois irritable. 

Battu ce mercredi par Joao Fonseca au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal (7–6(3), 7–5), le Grec s’est agacé et un peu emporté pendant la rencontre à propos de l’état du court central québé­cois après un rebond jugé mauvais. Extraits.

Tsitsipas : « Vous voyez comment la balle rebondit ? On dirait un court public. Elle rebondit comme ça. Vous voyez ? Ce n’est pas un court de simple. C’est un Masters 1 000. Qu’est‐ce qu’on fait là ?

Stefanos Tsitsipas conduit l’ar­bitre à l’en­droit du court dont il parle.

Tsitsipas : Je ne rate­rais jamais ça.
Arbitre : Voyez‐vous quelque chose sur le court en ce moment ?
Tsitsipas : C’est irré­gu­lier.

Publié le mercredi 5 août 2026 à 19:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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