Tsitsipas : « C’est très positif de se débrancher du tennis car la compétition peut vous faire perdre les pédales »

Dans une inter­view donnée juste avant ses débuts à Montréal, Stefanos Tsitsipas a livré ses impres­sions. Et visi­ble­ment, le Grec a bien rechargé ses batte­ries en prenant des vacances dans son pays : « Je me sens reposé. C’est très impor­tant pour moi de pouvoir vrai­ment me décon­necter du monde du tennis et de vivre simple­ment entouré des mes amis, de pouvoir manger des plats de mon enfance. Tout cela est positif, cela me rappelle des bons souve­nirs » a expliqué le joueur grec.

On sent que Stefanos cherche donc le calme avant la tempête. « C’est très bien de s’éloi­gner de la compé­ti­tion car quelques fois cela nous fait perdre la tête. C’est aussi positif car cela permet de repartir avec beau­coup d’envie, c’est d’ailleurs le cas. J’ai vrai­ment ce senti­ment pour le tournoi qui arrive »