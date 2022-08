Tsitsipas (obnubilé par la Race) : « Je veux accumuler des points, m’amuser et jouer avec le sourire »

A l’issue du tirage au sort, le Grec a clai­re­ment annoncé la « couleur » au sujet de ses objec­tifs au Canada. Stefanos semble « obnu­bilé » par la Race plus que marqué défi­ni­ti­ve­ment l’his­toire du tennis pas des grands titres.

« Montréal offre beau­coup de points et tout le monde veut aller le plus loin possible, moi aussi. Je veux accu­muler des points, être en haut du clas­se­ment à la fin de l’année. De plus, je peux encore gagner la Race et ces points pour­raient m’y aider. Faire un bon résultat ici me donne­rait égale­ment la possi­bi­lité de sauter quelques tour­nois supplé­men­taires à la fin de l’année, pour les points que j’ai accu­mulés. Je veux être concentré mais aussi m’amuser ici, jouer avec le sourire. »