Après un Wimbledon décevant avec une élimination au troisième tour, Daniil Medvedev faisait son retour à la compétition au Masters 1000 de Montréal. Une aventure qui aura tourné court, le sixième joueur mondial a pris la porte dès son entrée en lice contre Botic Van de Zandschulp (6−3, 7–6).
Son compatriote Dmitri Tursunov a fait un constat terrible sur son niveau. Pour le Russe, le champion de l’US Open a déjà entamé son déclin. Un avis pas forcément dénué de sens, véritable métronome sur le court dans ses meilleurs jours, le champion de l’US Open 2021 produit un jeu très énergivore. Évoquer une condition physique en berne pour un joueur seulement âgé de 30 ans reste toutefois inquiétant.
« Daniil est un joueur irrégulier. Ces dernières années, il a connu des baisses de forme, beaucoup l’avaient déjà rayé de leur liste, mais il a toujours su rebondir. Bien sûr, il prend de l’âge et il a plus de mal à jouer. Son style de jeu l’oblige à enchaîner de longs échanges, ce qui met son endurance à rude épreuve », estime l’ancien 20e joueur mondial, dans des propos rapportés par Championat.
Publié le vendredi 7 août 2026 à 11:20