Après un Wimbledon déce­vant avec une élimi­na­tion au troi­sième tour, Daniil Medvedev faisait son retour à la compé­ti­tion au Masters 1000 de Montréal. Une aven­ture qui aura tourné court, le sixième joueur mondial a pris la porte dès son entrée en lice contre Botic Van de Zandschulp (6−3, 7–6).

Son compa­triote Dmitri Tursunov a fait un constat terrible sur son niveau. Pour le Russe, le cham­pion de l’US Open a déjà entamé son déclin. Un avis pas forcé­ment dénué de sens, véri­table métro­nome sur le court dans ses meilleurs jours, le cham­pion de l’US Open 2021 produit un jeu très éner­gi­vore. Évoquer une condi­tion physique en berne pour un joueur seule­ment âgé de 30 ans reste toute­fois inquiétant.

« Daniil est un joueur irré­gu­lier. Ces dernières années, il a connu des baisses de forme, beau­coup l’avaient déjà rayé de leur liste, mais il a toujours su rebondir. Bien sûr, il prend de l’âge et il a plus de mal à jouer. Son style de jeu l’oblige à enchaîner de longs échanges, ce qui met son endu­rance à rude épreuve », estime l’an­cien 20e joueur mondial, dans des propos rapportés par Championat.