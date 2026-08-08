Frances Tiafoe a été contraint à l’abandon dès le deuxième tour du Masters 1000 de Montréal face au Français Arthur Rinderknech.

Mené 6–2, 2–0, l’Américain a préféré jeter l’éponge en raison d’une douleur à la main droite qui le gênait déjà depuis quelque temps.

Quelques jours plus tard, Tiafoe a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. Des examens ont révélé la présence d’un kyste à la main, qui a fina­le­ment dû être retiré lors d’une inter­ven­tion. L’opération s’est bien déroulée et l’Américain espère désor­mais pouvoir retrouver rapi­de­ment les courts.



« Désolé pour les fans ici à Montréal qui étaient venus me voir jouer ce soir. Je traîne une bles­sure à la main droite depuis quelque temps. J’ai essayé de jouer, mais j’ai besoin de repos. Un grand merci au Dr Michelle Carlson et à l’équipe du Hospital for Special Surgery. Ils ont pu diag­nos­ti­quer puis retirer un kyste qui me causait des problèmes depuis un certain temps. Tout s’est bien passé et je vous remercie pour tous vos messages et votre soutien. Je serai bientôt de retour » a déclaré Frances Tiafoe.

Une course contre la montre est donc lancée pour Tiafoe, qui espère être suffi­sam­ment rétabli pour pouvoir disputer l’US Open.