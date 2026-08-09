Quelques jours après avoir poussé un coup de gueule contre l’ATP et son calen­drier suite aux retraits de dernière minute de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Valérie Tétreault, direc­trice de l’Open du Canada, est égale­ment revenue sur le retrait du local, Félix Auger‐Aliassime, ainsi que sur les élimi­na­tions précoces d’Alexander Zverev et Daniil Medvedev.

Et forcé­ment, cela ne fait pas plaisir.

« C’est mon quatrième tournoi et je pense que ça a été une de mes jour­nées les plus diffi­ciles. Normalement, les jour­nées diffi­ciles sont liées à la météo, mais là on a eu beau­coup de coups à encaisser en peu de temps. Si on avait eu à écrire un scénario idéal, on ne l’au­rait pas écrit comme ça. On aime les surprises (sourire) mais on aime surtout un équi­libre entre des surprises et des grosses têtes de série qui avancent bien », a‑t‐elle déclaré chez nos confrères de L’Équipe.



