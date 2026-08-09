Quelques jours après avoir poussé un coup de gueule contre l’ATP et son calendrier suite aux retraits de dernière minute de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Valérie Tétreault, directrice de l’Open du Canada, est également revenue sur le retrait du local, Félix Auger‐Aliassime, ainsi que sur les éliminations précoces d’Alexander Zverev et Daniil Medvedev.
Et forcément, cela ne fait pas plaisir.
« C’est mon quatrième tournoi et je pense que ça a été une de mes journées les plus difficiles. Normalement, les journées difficiles sont liées à la météo, mais là on a eu beaucoup de coups à encaisser en peu de temps. Si on avait eu à écrire un scénario idéal, on ne l’aurait pas écrit comme ça. On aime les surprises (sourire) mais on aime surtout un équilibre entre des surprises et des grosses têtes de série qui avancent bien », a‑t‐elle déclaré chez nos confrères de L’Équipe.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 14:44