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Valérie Tétreault (direc­trice de l’Open du Canada) sur les forfaits de Djokovic, Alcaraz, Sinner : « C’est mon quatrième tournoi et je pense que ça a été une de mes jour­nées les plus difficiles »

Par
Thomas S
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Quelques jours après avoir poussé un coup de gueule contre l’ATP et son calen­drier suite aux retraits de dernière minute de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Valérie Tétreault, direc­trice de l’Open du Canada, est égale­ment revenue sur le retrait du local, Félix Auger‐Aliassime, ainsi que sur les élimi­na­tions précoces d’Alexander Zverev et Daniil Medvedev.

Et forcé­ment, cela ne fait pas plaisir. 

« C’est mon quatrième tournoi et je pense que ça a été une de mes jour­nées les plus diffi­ciles. Normalement, les jour­nées diffi­ciles sont liées à la météo, mais là on a eu beau­coup de coups à encaisser en peu de temps. Si on avait eu à écrire un scénario idéal, on ne l’au­rait pas écrit comme ça. On aime les surprises (sourire) mais on aime surtout un équi­libre entre des surprises et des grosses têtes de série qui avancent bien », a‑t‐elle déclaré chez nos confrères de L’Équipe.

Publié le dimanche 9 août 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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