Alexander Zverev ne changera peut‐être jamais.
De passage en conférence de presse après sa défaite surprise dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Montréal (défaite en trois sets contre Tallon Griekspoor), l’Allemand a une nouvelle fois fait preuve de sa traditionnelle mauvaise foi.
Après avoir rappelé son palmarès dans cette catégorie de tournois, le récent vainqueur de Roland‐Garros s’en est pris à la qualité des balles.
« Non, ce n’est pas une occasion manquée. J’ai déjà remporté sept Masters 1000. Donc ça va. Mais je pense qu’au vu des conditions et des balles, il y aura sans doute des résultats un peu surprenants, tant au niveau du classement que des joueurs, auxquels on ne s’attendrait peut‐être pas lors d’autres tournois. Et puis, encore une fois, c’est notre premier tournoi sur surface dure depuis quelques mois. Je pense que tout le monde est encore en train de chercher sa forme. Les balles sont tout simplement incontrôlables. C’est la même chose chaque année. Ce n’est pas une nouveauté. Les balles Wilson sont difficiles à jouer, mais encore une fois, ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai perdu aujourd’hui. Je pense simplement que je ne suis pas encore au même niveau que ces derniers mois. »
Publié le jeudi 6 août 2026 à 14:33