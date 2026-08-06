Alexander Zverev ne chan­gera peut‐être jamais.

De passage en confé­rence de presse après sa défaite surprise dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Montréal (défaite en trois sets contre Tallon Griekspoor), l’Allemand a une nouvelle fois fait preuve de sa tradi­tion­nelle mauvaise foi.

Après avoir rappelé son palmarès dans cette caté­gorie de tour­nois, le récent vain­queur de Roland‐Garros s’en est pris à la qualité des balles.

« Non, ce n’est pas une occa­sion manquée. J’ai déjà remporté sept Masters 1000. Donc ça va. Mais je pense qu’au vu des condi­tions et des balles, il y aura sans doute des résul­tats un peu surpre­nants, tant au niveau du clas­se­ment que des joueurs, auxquels on ne s’attendrait peut‐être pas lors d’autres tour­nois. Et puis, encore une fois, c’est notre premier tournoi sur surface dure depuis quelques mois. Je pense que tout le monde est encore en train de cher­cher sa forme. Les balles sont tout simple­ment incon­trô­lables. C’est la même chose chaque année. Ce n’est pas une nouveauté. Les balles Wilson sont diffi­ciles à jouer, mais encore une fois, ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai perdu aujourd’hui. Je pense simple­ment que je ne suis pas encore au même niveau que ces derniers mois. »