Zverev officiellement out, Nadal tête de série numéro 2

Pas de miracle pour Alexander Zverev. Opéré des trois liga­ments laté­raux de sa cheville droite après sa cruelle chute face à Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros, le 3 juin dernier, l’Allemand ne sera logi­que­ment pas prêt pour le Masters 1000 du Canada. Ce dernier aura lieu cette année à Montréal du 8 au 15 août.

Deux consé­quences directes à ce forfait du numéro 2 mondial : Emil Ruusuvuori intègre le tableau prin­cipal et Rafael Nadal devient la tête de série numéro 2 même si un petit doute subsiste égale­ment sur la parti­ci­pa­tion du Majorquin au tournoi. Il recom­mence juste à servir, en douceur et avec diffi­culté, un peu plus de trois semaines après avoir contracté une déchi­rure aux abdo­mi­naux à Wimbledon l’ayant contraint à aban­donner avant sa demi‐finale contre Nick Kyrgios.

Montreal update :

OUT : Zverev

IN : Ruusuvuori

Next : Molcan — Entry List Updates (@EntryLists) July 28, 2022

En ce qui concerne Zverev, la grande ques­tion est désor­mais de savoir s’il pourra concourir à l’US Open, où il atteint la finale en 2020 et la demie en 2021.