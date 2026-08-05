Après être longuement revenu sur les forfaits de Jannik Sinner et Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Montréal, Alexander Zverev a été interrogé sur son principal objectif avant son entrée en lice au Québec où il affrontera Tallon Griekspoor ce mercredi (pas avant 20h).
Et l’Allemand s’est montré parfaitement clair. Extrait.
Maintenant que vous êtes champion en Grand Chelem, votre priorité est‐elle de devenir numéro un mondial ?
Alexander ZVEREV : Oui, bien sûr, c’est l’objectif. C’est vraiment mon objectif. Je pense que l’objectif principal doit toujours être de jouer son meilleur tennis, car les résultats suivront. Les victoires en tournoi viendront. Les classements suivront. Tant que l’on se concentre sur son amélioration, sur son jeu, et que l’on essaie de jouer son meilleur tennis, je pense que tout le reste suivra.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 14:34