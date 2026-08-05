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Zverev prévient Sinner, Alcaraz et les autres avant son entrée en lice : « C’est vrai­ment mon objectif »

Par
Thomas S
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Après être longue­ment revenu sur les forfaits de Jannik Sinner et Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Montréal, Alexander Zverev a été inter­rogé sur son prin­cipal objectif avant son entrée en lice au Québec où il affron­tera Tallon Griekspoor ce mercredi (pas avant 20h). 

Et l’Allemand s’est montré parfai­te­ment clair. Extrait. 

Maintenant que vous êtes cham­pion en Grand Chelem, votre prio­rité est‐elle de devenir numéro un mondial ?
Alexander ZVEREV : Oui, bien sûr, c’est l’ob­jectif. C’est vrai­ment mon objectif. Je pense que l’ob­jectif prin­cipal doit toujours être de jouer son meilleur tennis, car les résul­tats suivront. Les victoires en tournoi vien­dront. Les clas­se­ments suivront. Tant que l’on se concentre sur son amélio­ra­tion, sur son jeu, et que l’on essaie de jouer son meilleur tennis, je pense que tout le reste suivra.

Publié le mercredi 5 août 2026 à 14:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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