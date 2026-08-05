Après être longue­ment revenu sur les forfaits de Jannik Sinner et Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Montréal, Alexander Zverev a été inter­rogé sur son prin­cipal objectif avant son entrée en lice au Québec où il affron­tera Tallon Griekspoor ce mercredi (pas avant 20h).

Et l’Allemand s’est montré parfai­te­ment clair. Extrait.

Maintenant que vous êtes cham­pion en Grand Chelem, votre prio­rité est‐elle de devenir numéro un mondial ?

Alexander ZVEREV : Oui, bien sûr, c’est l’ob­jectif. C’est vrai­ment mon objectif. Je pense que l’ob­jectif prin­cipal doit toujours être de jouer son meilleur tennis, car les résul­tats suivront. Les victoires en tournoi vien­dront. Les clas­se­ments suivront. Tant que l’on se concentre sur son amélio­ra­tion, sur son jeu, et que l’on essaie de jouer son meilleur tennis, je pense que tout le reste suivra.