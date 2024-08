Alors qu’il a derniè­re­ment expliqué qu’il souf­frait d’un syndrome presque non iden­tifié, Sascha est arrivé au Canada plutôt serein et presque enthou­siaste ; Il faut dire qu’il semble avoir trouvé la méthode pour retrouver une forme digne de son statut et de son talent.

« Je suis encore un peu affecté comme vous pouvez l’en­tendre, mais je vais mieux. J’ai pris des jours de congés où je ne faisais abso­lu­ment rien, je ne sortais même pas de mon appar­te­ment et ça me faisait du bien. Montréal est un endroit que j’aime. Je me sentais chez moi, j’ai joué mon meilleur tennis ici. Malheureusement, je ne suis pas venu ici depuis cinq ans, donc c’est génial d’être de retour »