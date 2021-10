Tête de série 1 à Moscou où Daniil Medvedev a fait forfait, Andrey Rublev doit assumer son statut dans la capi­tale russe et visi­ble­ment cela le stresse un peu.

Il faut dire que le joueur russe est un émotif : « C’est vrai­ment ma première année dans le top 10, donc il y a beau­coup de pres­sion sur moi, ce qui devrait être normal, mais c’est encore rare. Par consé­quent, il m’est diffi­cile de montrer mon meilleur tennis chaque semaine, les meilleurs joueurs le font beau­coup mieux que moi pour l’ins­tant. J’ai quand même réussi à me quali­fier pour la finale de l’ATP à Turin, ce qui montre que j’ai été fina­le­ment très régu­lier tout au long de l’année. Le plus impor­tant pour moi, en fait, c’est de ne pas avoir quitté le sommet en 2021.Pourtant, il est clair que j’ai encore beau­coup de marge de progres­sion et beau­coup de choses sur lesquelles travailler. »