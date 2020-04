Suite aux annonces du premier ministre Edouard Philippe, l’organisation du Moselle Open a publié un communiqué de presse pour faire un point complet sur la situation de l’édition 2020 :

Comme nous l’avions annoncé dans notre précédent communiqué de presse en date du 20

mars dernier, le Comité de Direction ne souhaitait pas, dans un contexte aussi inédit que

difficile, communiquer sur le report de l’édition 2020 du Moselle Open. En effet, en dehors de la cascade d’annulations de nombreux événements sportifs ou de leurs déplacements dans le calendrier, nous savions que le contexte allait continuer d’évoluer de jour en jour. Par ailleurs, comme l’ensemble des organisateurs d’événements sportifs, nous ne connaissons pas à ce jour les règles liées au déconfinement et encore moins leurs évolutions dans le temps. Cependant durant cette période, le Comité de Direction a constitué un groupe de travail avec les salariés pour préparer l’avenir et préserver la vitalité du Moselle Open. Le groupe de travail est très rapidement entré en contact avec les différentes instances du tennis notamment avec la Fédération Française de Tennis et l’ATP. Cette période a également été mise à profit pour garder le contact avec l’ensemble de nos partenaires et fournisseurs.

A ce jour, il n’est pas encore possible de dire si le tournoi sera déplacé à une autre date en

2020 ou si il sera annulé pour cette année. Pour cette raison, le groupe de travail planche

également sur une alternative qui consiste à remplacer le tournoi par un événement

tennistique calibré différemment. Ni la date, ni la formule finale ne sont encore figées car le

Comité de Direction du Moselle Open souhaite travailler cette option en concertation avec les différents partenaires de l’événement.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des décisions qui seront

prises et continuons d’apporter notre soutien aux femmes et aux hommes frappés par la

maladie ainsi qu’à tous ceux qui se mobilisent pour vaincre le COVID 19.