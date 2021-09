A l’oc­ca­sion de l’édi­tion 2021 du Moselle Open dont Welovetennis est parte­naire, nous allons vous proposer une petite série de chro­niques très person­nelles signées Julien Boutter que nous avons eu longue­ment au téléphone.

La première concerne Novak Djokovic, lauréat en 2006 à Metz et qui pour fêter ce titre avait mis le maillot de l’Equipe de France de Football sur les épaules lors de la remise des prix.

« Personne n’était au courant et l’on a tous été surpris de le voir revêtir ce maillot. Avec un peu de recul sur le person­nage, je comprends plus faci­le­ment ce geste aujourd’hui. A l’époque Novak est peu connu du public mais l’on sent qu’il a déjà beau­coup d’am­bi­tion, qu’il a envie de se faire aimer, de se faire remar­quer. Il n’est qu’au tout début de sa carrière mais déjà il ne fait rien au hasard tout est hyper pro » explique Julien.

Depuis, sans le côtoyer quoti­dien­ne­ment, le direc­teur du Moselle Open a beau­coup d’es­time pour le joueur : « Sans rentrer dans les détails, je peux vous dire que Novak est une personne géné­reuse. Il faut quand même essayer de comprendre qu’il est diffi­cile de se faire une place quand deux cham­pions comme Rafael Nadal et Roger Federer sont vos adver­saires et qu’ils sont présentés comme des « idoles », et des « exemples » quel que soit leur faits et gestes »