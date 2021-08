Hier, nous avons eu au télé­phone Julien Boutter, le direc­teur du Moselle Open dont Welovetennis sera parte­naire média.

Nous avons passé en revue avec lui la liste des joueurs qui seront présents à Metz et Julien nous a confirmé que face à la Laver Cup, il avait fallu se battre même si le combat peut être quelques fois inégal surtout quand il s’agit de faire le fameux chèque de garantie.

« On vit une période diffé­rente au niveau des garan­ties depuis le Covid‐19. Il y a une tension et cela se ressent dans les négo­cia­tions. Je me souviens avoir signé Wawrinka en décembre pour l’édi­tion suivant en septembre. Cela est impos­sible main­te­nant. Tout se fait presque à la dernière minute. Les agents nous ont inter­rogés forcé­ment sur les condi­tions sani­taires, sur le fait qu’il y ait ou non du public. Je dirai qu’il y a plus de critères que par le passé pour convaincre une star et cela est logique je trouve » explique Julien déjà très heureux de pouvoir « repartir » pour une nouvelle édition.

« Le Moselle Open est un rendez‐vous incon­tour­nable du calen­drier sportif et évène­men­tiel du grand est. On est déjà très heureux de pouvoir à nouveau le proposer aux passionnés du tennis, donc même si tout est plus fasti­dieux et plus long, cela ne nous dérange pas car on sait que dès que le tournoi va commencer, on sera tous très heureux »