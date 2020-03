Le directeur du Moselle Open, Julien Boutter, que nous avons eu ce mardi suite à l’annonce du report de Roland-Garros à l’automne (20 septembre au 4 octobre), a évoqué pour nous ce qu’il pourrait se passer en terme de calendrier même si la situation est complexe : « Vous comprenez facilement pourquoi cette décision ne m’arrange pas mais c’est ainsi et Roland-Garros est un monument. Maintenant il va falloir savoir comment on s’organise. Est-ce que l’on pourra organiser le tournoi à une autre date ? Est-ce que finalement la décision de Roland-Garros ne va pas tout bousculer et permettre une vraie réflexion sur la calendrier dans sa globalité ? Je n’ai pas de réponse d’autant que ce sujet est complexe. Si je compare les problématiques du circuit par rapport à l’exhibition de Roger Federer, je me dis que la Laver Cup, c’est vraiment un détail. »