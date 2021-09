Le public du Moselle Open a donné de la voix samedi. Pablo Carreno Busta a pris beau­coup de plaisir même si les spec­ta­teurs pous­saient Gaël Monfils. L’Espagnol s’est ensuite projeté sur sa finale contre Hubert Hurkacz, prévue à 15h30.

« Cela faisait long­temps que je n’avais pas joué un match avec cette atmo­sphère. C’était incroyable. C’était un match très diffi­cile contre un grand adver­saire comme Gael. J’ai commencé avec beau­coup de doutes et petit à petit j’ai commencé à me sentir mieux sur le terrain et j’ai joué de plus en plus d’échanges depuis le fond de court. Il est main­te­nant temps de se reposer et de se préparer pour la finale. Je me suis entraîné plusieurs fois avec Hurkacz, la dernière fois lundi dernier, et nous nous connais­sons bien. C’est un plaisir de jouer une finale contre lui »