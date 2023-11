La 20e édition du Moselle Open se voulait être un feu d’ar­ti­fice mais il semble bien que plus le coup d’envoi approche plus on a peur que cela se trans­forme en pétard mouillé.

En effet, si l’entry list était plus qu’al­lé­chante, le plateau de haut niveau se dégarni au fil des jours.

Metz update :

OUT : Murray

IN : Gaston

Next : Garin — Entry List Updates (@EntryLists) November 3, 2023

Après les forfaits d’Auger‐Aliassime, Arthur Fils et Casper Ruud, c’est Andy Murray puis Hubert Hurkacz, certain de ne pas pouvoir se quali­fier au Masters suite à sa défaite contre Grigor Dimitrov à Paris, qui viennent aussi de sortir du « game ».

Maintenant, il faut croiser les doigts pour que Holger Rune tiennent ses promesses.

La clé sera de savoir si sa présence en Moselle pourra encore être une solu­tion pour se quali­fier pour le Masters de Turin.

Metz update :

OUT : Hurkacz

IN : Lestienne

Next : Piros — Entry List Updates (@EntryLists) November 3, 2023

Installer dans la dernière semaine du calen­drier notam­ment pour éviter la concur­rence de la Laver Cup, le Moselle Open croyait avoir trouver la bonne solution.

Metz update :

OUT : Ruud

IN : Shevchenko

Next : Ramos‐Vinolas — Entry List Updates (@EntryLists) November 3, 2023

Il se peut qu’au final, le choix de cette nouvelle date ne change rien et soit un cadeau empoi­sonné qui obli­gera encore et toujours les orga­ni­sa­teurs à batailler pour proposer un plateau cohé­rent pour un tournoi label­lisé ATP 250.