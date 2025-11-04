Arthur Rinderknech est certainement en train de payer sa très belle deuxième partie de saison et sa finale disputée sur le Masters 1000 de Shanghai.
Battu deux fois de suite par son cousin, Valentin Vacherot, en finale en Chine et au deuxième tour du Rolex Paris Masters, le numéro 1 français a été éliminé ce mardi dès le premier tour du Moselle Open par l’Allemand Daniel Altmaier (6−4, 6–4).
Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, le 28e mondial a reconnu un manque de fraîcheur.
« Je trouve qu’il a bien servi, je ne pensais pas qu’il servait aussi bien, avec un bon pourcentage de premières. Après, le break d’entrée l’a mis en confiance et ça l’a aidé à mieux servir. De mon côté il n’y avait pas énormément d’énergie, ce n’était pas facile ; lui a su tenir quand j’ai eu quelques occases et à l’inverse lui a saisi les siennes. Pas facile, cet enchaînement de fin de saison, avec les gros décalages horaires (entre l’Asie et l’Europe), des conditions différentes, et puis les courts indoor, posés sur des espèces de plancher, sont très exigeants et demandent de la fraîcheur. On a fait ce qu’on pensait être juste, ce n’était pas loin à Paris, de potentiellement faire quelque chose de bien (défaite en trois manches au deuxième tour contre son cousin Valentin Vacherot). Mais voilà, la saison continue. Mentalement je me sens bien, physiquement, c’est correct. Il va bientôt y avoir une semaine de préparation avec l’équipe de France (le quart de finale de Coupe Davis contre la Belgique aura lieu le 18 novembre à Bologne), mais avant ça, les prochains jours, je vais les passer chez moi, parce que je n’y ai pas été souvent, et je vais en profiter pour me reposer. »
