Les amoureux du tennis le savent tous, l’édition 2025 de l’Open de Moselle, la 22ème sera la dernière.
Les organisateurs qui se sont toujours battus pour offrir un plateau digne de cette catégorie n’ont pas toujours eu de la chance.
Chaque année, les forfaits s’accumulent après l’annonce d’une liste souvent alléchante,. Par le passé, c’était la date du tournoi qui était pointée du doigt car elle se situait face à la Coupe Davis puis la Laver Cup.
Mais depuis 2023, le tournoi a été déplacé pour être situé juste avant « Bercy » ce qui devait permettre d’éviter certains « couacs ».
Cette année, la liste avait une vraie gueule mais cela n’a pas duré car Frances Tiafoe très attendu car il reste un showman a du déclarer forfait.
On ne peut pas incriminer le staff du Moselle Open ou le tournoi car l’Américain a carrément décidé d’arrêter sa saison officielle. Selon certaines sources, Frances ne va ressortir sa raquette pour une exhibition face à Alcaraz en décembre…
La liste des 16 premiers joueurs
- Felix Auger‐Aliassime – CAN – 13ème mondial
- Alexander Bublik – KAZ – 17ème mondial
- Flavio Coboli – ITA – 22ème mondial
- Ugo Humbert – FRA – 26ème mondial
- Frances Tiafoe – USA – 28ème mondial (forfait)
- Tallon Griekspoor – NED – 31ème mondial
- Cameron Norrie – GBR – 33ème mondial
- Alex Michelsen – USA – 34ème mondial
- Learner Tien – USA – 36ème mondial
- Giovanni Mpetschi Perricard – FRA – 37ème mondial
- Corentin Moutet – FRA – 38ème mondial
- Zizou Bergs – BEL – 44ème mondial
- Lorenzo Sonego – ITA – 46ème mondial
- Benjamin Bonzi – FRA – 48ème mondial et champion en titre
- Daniel Altmaier – GER – 49ème mondial
- Arthur Rinderknech – FRA – 54ème mondial
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 11:55