Jean Muller
Les amou­reux du tennis le savent tous, l’édi­tion 2025 de l’Open de Moselle, la 22ème sera la dernière. 

Les orga­ni­sa­teurs qui se sont toujours battus pour offrir un plateau digne de cette caté­gorie n’ont pas toujours eu de la chance. 

Chaque année, les forfaits s’ac­cu­mulent après l’an­nonce d’une liste souvent allé­chante,. Par le passé, c’était la date du tournoi qui était pointée du doigt car elle se situait face à la Coupe Davis puis la Laver Cup.

Mais depuis 2023, le tournoi a été déplacé pour être situé juste avant « Bercy » ce qui devait permettre d’éviter certains « couacs ». 

Cette année, la liste avait une vraie gueule mais cela n’a pas duré car Frances Tiafoe très attendu car il reste un showman a du déclarer forfait. 

On ne peut pas incri­miner le staff du Moselle Open ou le tournoi car l’Américain a carré­ment décidé d’ar­rêter sa saison offi­cielle. Selon certaines sources, Frances ne va ressortir sa raquette pour une exhi­bi­tion face à Alcaraz en décembre…

La liste des 16 premiers joueurs 

  1. Felix Auger‐Aliassime – CAN – 13ème mondial
  2. Alexander Bublik – KAZ – 17ème mondial
  3. Flavio Coboli – ITA – 22ème mondial
  4. Ugo Humbert – FRA – 26ème mondial
  5. Frances Tiafoe – USA – 28ème mondial (forfait)
  6. Tallon Griekspoor – NED – 31ème mondial
  7. Cameron Norrie – GBR – 33ème mondial
  8. Alex Michelsen – USA – 34ème mondial
  9. Learner Tien – USA – 36ème mondial
  10. Giovanni Mpetschi Perricard – FRA – 37ème mondial
  11. Corentin Moutet – FRA – 38ème mondial
  12. Zizou Bergs – BEL – 44ème mondial
  13. Lorenzo Sonego – ITA – 46ème mondial
  14. Benjamin Bonzi – FRA – 48ème mondial et cham­pion en titre
  15. Daniel Altmaier – GER – 49ème mondial
  16. Arthur Rinderknech – FRA – 54ème mondial

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 11:55

We Love Tennis
