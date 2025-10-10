Les amou­reux du tennis le savent tous, l’édi­tion 2025 de l’Open de Moselle, la 22ème sera la dernière.

Les orga­ni­sa­teurs qui se sont toujours battus pour offrir un plateau digne de cette caté­gorie n’ont pas toujours eu de la chance.

Chaque année, les forfaits s’ac­cu­mulent après l’an­nonce d’une liste souvent allé­chante,. Par le passé, c’était la date du tournoi qui était pointée du doigt car elle se situait face à la Coupe Davis puis la Laver Cup.

Mais depuis 2023, le tournoi a été déplacé pour être situé juste avant « Bercy » ce qui devait permettre d’éviter certains « couacs ».

Cette année, la liste avait une vraie gueule mais cela n’a pas duré car Frances Tiafoe très attendu car il reste un showman a du déclarer forfait.

On ne peut pas incri­miner le staff du Moselle Open ou le tournoi car l’Américain a carré­ment décidé d’ar­rêter sa saison offi­cielle. Selon certaines sources, Frances ne va ressortir sa raquette pour une exhi­bi­tion face à Alcaraz en décembre…

La liste des 16 premiers joueurs