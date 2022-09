Notre confrère du quoti­dien L’Équipe Quentin Moynet est allé à la rencontre de Dominic Thiem, présent au Moselle Open. Dans ce très instructif et docu­menté papier, l’Autrichien fait des confi­dences sur son parcours après sa bles­sure. Cela fait froid dans le dos.

« Ce qui a été le plus diffi­cile, de loin, c’est mon coup droit. Avant de me blesser, je le frap­pais à pleine puis­sance et j’uti­li­sais mon poignet sans y réflé­chir à deux fois. Après la bles­sure, j’avais peur sur chaque coup droit. Peur que ça lâche. J’avais un peu mal quand j’ai repris et, surtout, j’en­ten­dais des bruits bizarres dans mon poignet, c’était assez flip­pant ! J’allais tout le temps voir le médecin. Il me rassu­rait sur le fait que tout allait bien, mais quand tu entends des bruits dès que tu frappes… », explique « Domi » très sincère avec notre confère.

L’Autrichien, l’une des nombreuses attrac­tions du Moselle Open, entre en piste ce mercredi face à Richard Gasquet.