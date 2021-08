De retour après un an d’ab­sence à cause de la crise du Covid‐19, le Moselle Open qui aura lieu du 20 au 26 aux Arènes de Metz a dévoilé hier sone « entry » list et elle est plus qu’alléchante.

Elle est même histo­rique tant la densité et la qualité des joueurs inscrits promet du tennis de haut‐niveau avec des styles bien différents.

S’il faut faire le tri, on citera donc Khachanov, Sinner, Carreno Busta, Hurkacz, Goffin, de Minaur, rien que ça.

Du coté trico­lore, ce sera le retour de Monfils, accom­pagné d’Humbert, Chardy, Simon et Tsonga qui est invité.

Il sera aussi curieux de voir les débuts du prodige terrien Alcaraz en indoor sur une résine rapide.

Concurrencé par la Laver Cup, le Moselle Open a du très bien travailler en coulisses pour pouvoir proposer un tel plateau juste après l’US Open.