Ugo Humbert malgré un US Open raté arrive chez lui à Metz avec de l’am­bi­tion. Au premier tour, il affron­tera Andy Murray pour un match qui va enflammer les Arènes. Installé dans le Top 30, Ugo est serein comme il l’a expliqué à l’Est Républicain : « Je m’y sens bien, forcé­ment. Après, c’est sûr qu’on veut toujours aller plus haut. Ça fait un petit moment que je suis dans les 30 mais je ne me foca­lise pas trop dessus, je suis surtout très content de ma progres­sion tennis­tique. Depuis quelques semaines, quelques mois, je trouve que mon jeu s’est vrai­ment stabi­lisé. Je me sens plus régu­lier sur le terrain et ça, c’est vrai­ment le point très positif. » a expliqué le régional de l’étape.

Si les paroles sont belles, il faudra quand même qu’Ugo Humbert le confirme sur le court car depuis Tokyo, le Français patine un peu.