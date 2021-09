Crédit photos : Arnaud Bantquin/Moselle‐Open

En confé­rence de presse, Ugo Humbert a expliqué le pour­quoi de cette cuisante défaite. Et si l’on est bien obligé de le croire, c’est quand même un peu « inquié­tant » de penser qu’un joueur qui prétend vouloir jouer les premiers rôles puisse être envahi par une telle « peur » alors même que l’on est seule­ment au 1er tour de son tournoi, que la fameuse pres­sion qu’il imagine n’est pas aussi forte que cela.

« Avant d’ar­river sur le court, je me sentais bien. Et puis dès le premier set, je me suis tendu. Plus le match avan­çait moins je parve­nais à mettre de l’in­ten­sité. J’ai été rattrapé par l« évène­ment, par le fait de jouer Murray chez moi. Cela a commencé à me tendre alors que ce type de réac­tion m’ar­rive rare­ment. Les émotions étaient trop fortes et je ne suis pas parvenu à me libérer » a déclaré le Tricolore.

Envahi par le stress, le Mosellan est donc passé à côté de l’évè­ne­ment : « J’ai perdu toute luci­dité car j’étais envahi par le stress » en quelques mots Ugo pose un constat clair et précis sur certaines de ses carences, il sait ce qu’il devra travailler.