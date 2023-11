Vainqueur de Dominic Thiem en trois sets ce mardi soir et qualifié pour les quarts de finale où il affron­tera Harold Mayot, Ugo Humbert a expliqué en confé­rence de presse qu’il avait beau­coup souf­fert lors de son entrée en lice.

« J’avais mal partout, du coup, j’avais le dos super raide, mal aux jambes, j’ai tout essayé, j’ai bu du jus de corni­chons et je me suis accroché. Après j’aime bien souf­frir en ce moment donc ça va. Au 3ème set, j’ai fait des exer­cices de respi­ra­tion. J’étais telle­ment fatigué que j’es­sayais pas du tout de me projeter. Je jouais donc frappe par frappe. Cela m’a permis d’être là quand il le fallait et je suis content car j’ai trouvé la solution. »