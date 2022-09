Lors de sa finale face à Sonego, Alexander Bublik a eu un geste surpre­nant dans la deuxième manche alors qu’il était mené au score et dans le jeu.

Si certains ont pu trouver cela auda­cieux ou drôle, ce n’est pas le cas du public messin ni du direc­teur du tournoi que l’on a pu avoir ce matin au téléphone.

« Qu’est‐ce que vous voulez que je vous dise. On est en finale, il est dominé et il fait ce coup à ce moment précis du match. Je trouve ca vrai­ment déplacé et il a du oublier qui le payait. Les joueurs qui viennent sur un tournoi s’en­gagent à avoir un compor­te­ment digne de ce nom. J’ai tout de suite fait part de ma décep­tion auprès du super­vi­seur de l’ATP. Il se peut qu’il soit obligé de payer une amende mais elle n’ira pas dans le compte du tournoi. Heureusement que l’on ne peut pas résumer la semaine que l’on a vécu par ce geste, je préfère forcé­ment me souvenir du compor­te­ment d’un seigneur comme Wawrinka qui est allé au bout de ces forces à chaque fois »