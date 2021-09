Voici la dernière chro­nique de Julien Bouter, le direc­teur du Moselle‐Open qui sera bien occupé tout à l’hure à 18H30 pour le tirage au sort de l’edi­tion 2021.

Cette fois, Julien se souvient de la finale en 2011 entre Ivan Ljubicic et Jo‐Wilfried Tsonga, une finale remportée par le Tricolore 6–3, 6–7 (3), 6–3.

« Pour moi, il s’agit de la finale la plus aboutie après une très belle semaine. On est au parc des expo­si­tions, le central est bondé, le match tient tout le monde en haleine. C’était comme une apogée. En tant que direc­teur, c’est vrai­ment un moment « jouissif » car on a aussi l’im­pres­sion de donner du bonheur aux gens, à nos parte­naires et aussi aux fans. Après, il y a aussi le vain­queur, Jo‐Wil qui a toujours eu une sacrée cote auprès du public. Cette année là, il était en grande forme et il avait donc jouer son rôle d’am­bas­sa­deur à fond »

