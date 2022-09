Le direc­teur du Moselle Open a de l’hu­mour et surtout un plateau 2022 de très très haut‐niveau. Du coup, le forfait de « Monfils » qui par le passé aurait pu avoir un impact impor­tant sera plus facile à digérer. C’est ce que l’on comprend aisé­ment en lisant la décla­ra­tion de Julien qu’il a donnée à nos confrères de l’Equipe.

« Il a travaillé dur, il s’est soigné très tôt après sa bles­sure aux Etats‐Unis. On a eu la réponse (vendredi matin) comme quoi il ne serait pas prêt et compé­titif pour venir à Metz. Quand on connaît la densité du tableau, il aurait pu venir mais ça n’au­rait été presque que de la figu­ra­tion. Il a préféré renoncer. » a expliqué le direc­teur du tournoi.

Mais il ne faut pas se méprendre sur les propos de Julien, il veut juste dire qu’il faut être à 100% de ses moyens surtout dans un tableau aussi dense en terme de Top 20 pour un ATP250.