C’est une petite bombe que le quoti­dien l’Equipe, toujours bien informé a lâché ce matin des les colonnes de sa rubrique tennis.

En effet, l’ATP qui n’aime pas les conflits semble vouloir reprendre la main sur le Moselle Open.

Cela est lié à la prise du pouvoir en force de l’équipe de Jo‐Wilfried Tsonga, au niveau de l’ac­tion­na­riat alors même que des action­naires mino­ri­taires n’en voulaient pas.

Si Jo avait eu gain de cause devant la chambre de commerce de Metz , l’ATP s’en moque et a fait valoir le droit améri­cain et a envoyé une lettre très claire à la direc­tion du tournoi.

« La direc­tion de l’ATP est prête à entamer le processus et à demander au board de tenir une audience concer­nant le trans­fert (du tournoi) et de déter­miner, s’il conclut à une viola­tion, la sanc­tion appro­priée pour ces viola­tions qui comprend la rési­lia­tion de l’adhé­sion du membre à l’ATP »

Le ton est donné, et tout est main­te­nant possible.

Souvent chahuté mais apprécié par les joueurs, le Moselle Open a déjà vécu des périodes chaudes, il a toujours su rebondir.

Le soucis est qu’au­jourd’hui c’est l’ins­tance du tennis qui ne semble plus d’ac­cord, ce qui n’a rien à voir avec les conflits du passé…