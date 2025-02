Dans le commu­niqué diffusé aux médias, les orga­ni­sa­teurs du Moselle Open n’y sont pas allés de main morte au sujet des fameux action­naires mino­ri­taires qui seraient les respon­sables de la fin du tournoi.

« L’obstination procé­du­rière de ces quatre mino­ri­taires a donc conduit aux rejets de leurs préten­tions par deux juri­dic­tions succes­sives. Leurs condam­na­tions à des sommes consé­quentes au profit des parties injus­te­ment mises en cause et la perte du tournoi de Moselle Open dont l’im­por­tance et la noto­riété étaient incon­tes­tables pour les passionnes de tennis et pour le tissu écono­mique local.

Le chaos est total et ils en sont les uniques respon­sables »

Des mots qui pèsent lourds mais qui ne chan­ge­ront rien. Heureusement « Jo et Compagnie » ont su anti­ciper et la Moselle ira quand même un tournoi de haut‐niveau avec la tenue de la première édition du Challenger de Thionville début Mars.