Pressenti depuis plusieurs semaines, le Moselle Open a officialisé l’annulation de son édition 2020 qui était initialement prévue du 20 au 27 septembre. Ces dates seront utilisées par Roland-Garros (qualifications du 20 au 25 septembre ; tableau final du 27 septembre au 11 octobre).

« Aujourd’hui, nous pouvons dire que notre tournoi, initialement prévu du 20 au 27 septembre 2020, est reporté en 2021. La raison majeure de cette annulation étant le positionnement du tournoi de Roland Garros aux mêmes dates que Moselle Open, précise le communiqué de presse de l’organisation du tournoi. Par ailleurs, les règles de déconfinement évoluant de jour en jour, il est difficile de savoir aujourd’hui la jauge de spectateurs autorisés à entrer dans l’enceinte des Arènes. Ces incertitudes ajoutées à d’autres ne permettent donc pas le déroulement du tournoi. Cependant, le Comité Directeur et les salariés travaillent d’ores et déjà pleinement sur l’édition 2021 du Moselle Open. Une procédure de remboursement des places sera également bientôt mise en œuvre et sera communiquée sur le site internet du tournoi. » A noter que le Moselle Open change de président puisqu’Eric Lucas est remplacé par Yves Henry. Julien Boutter reste lui directeur du tournoi.