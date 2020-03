Le Moselle Open a diffusé ce jour un communiqué qui résume bien l’attitude responsable de ses dirigeants qui sont pourtant affectés directement par le changement de date de Roland-Garros.

Encore une fois, le Moselle Open fait preuve d’une capacité d’analyse au-dessus de la moyenne et on comprend mieux comment le tournoi, malgré une période de tempête, a pu rester chez lui avec le soutien de toute une région et de ses acteurs locaux. Ci-dessous le message diffusé aux médias.

Le communiqué

« Alors qu’une grave crise sanitaire touche l’ensemble des pays à l’échelle internationale, une multitude d’événements sportifs sont reportés voire annulés provoquant ici et là des débuts de polémiques et de tensions perceptibles. En ce qui nous concerne, nous trouvons que le moment est inopportun pour débattre de ces éléments sportifs. Aujourd’hui, nous devons toutes et tous faire face à cette pandémie et repousser à plus tard les discussions autour de ces reports.

Moselle Open ne s’exprimera qu’une fois la crise sanitaire passée.

Par ailleurs, nous apportons tout notre soutien aux femmes et aux hommes frappés par la maladie ainsi qu’à tous ceux qui se mobilisent pour vaincre le COVID-19. »